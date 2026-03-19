Docente nel vincolo triennale | per partecipare alla mobilità deve possedere i requisiti per la deroga

Un docente in vincolo triennale può partecipare alla mobilità solo se possiede i requisiti necessari per ottenere la deroga. La condizione fondamentale è il possesso di tali requisiti, che permette di accedere alla possibilità di cambiare sede di lavoro. La norma riguarda esclusivamente chi soddisfa le caratteristiche richieste per beneficiare di questa deroga.

Soltanto il possesso dei requisiti per beneficiare della deroga consente al docente nel vincolo triennale di partecipare alla mobilità. Vediamo quali L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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