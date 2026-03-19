DJ alla Biennale | accuse di antisemitismo e scontro politico

Da ameve.eu 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla White Bay Power Station di Sydney, la serata di apertura della Biennale ha visto un DJ coinvolto in accuse di antisemitismo, scatenando un acceso scontro politico tra i presenti. La situazione si è rapidamente inasprita, con tensioni che hanno coinvolto diversi spettatori e partecipanti, trasformando l’evento in un vero e proprio confronto pubblico. Nessuna delle parti ha ancora fatto dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

La tensione è palpabile alla White Bay Power Station di Sydney, dove la serata d’apertura della Biennale si è trasformata in un campo di battaglia verbale. L’artista Zubeyda Muzeyyen, nota come DJ Haram, ha pronunciato frasi che hanno scatenato una reazione immediata e sdegnata da parte del premier Chris Minns e delle organizzazioni ebraiche locali. Le accuse gravano su una presunta connessione tra Israele e l’impero Epstein, definita dai critici come pura antisemitismo. Il premier del Nuovo Galles del Sud ha già respinto l’idea di tagliare i fondi statali all’evento, sostenendo che minacciare il finanziamento culturale avrebbe l’effetto opposto a quello desiderato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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