Federdistribuzione e Confindustria Toscana Nord hanno firmato a Prato un protocollo d’intesa per promuovere la collaborazione tra il settore della distribuzione moderna e l'industria tessile, con l’obiettivo di sviluppare iniziative sostenibili e rafforzare la filiera. L’accordo mira a creare un rapporto più stretto tra le due realtà, favorendo progetti condivisi e sinergie operative all’interno del comparto.

Federdistribuzione, associazione nazionale che rappresenta le imprese della Distribuzione Moderna e Confindustria Toscana Nord, hanno sottoscritto a Prato un protocollo d’intesa volto a favorire un percorso di collaborazione strategica nel settore del tessile. L’alleanza è finalizzata a creare sinergie di filiera per la competitività e la sostenibilità del comparto tessile, anche attraverso progetti specifici: da iniziative sperimentali di raccolta di prodotti tessili sul territorio, allo studio di soluzioni per l’ economia circolare e il riciclo dei materiali, la digitalizzazione e la tracciabilità delle filiere, sostenendo così anche la promozione del valore del distretto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Distretto e distribuzione insieme. Intesa per sostenibilità e filiera

Articoli correlati

Serenissima Ristorazione: Report Sostenibilità e Csrd, un Modello per la Filiera e l’Impatto Ambientale.Gruppo Serenissima Ristorazione ha presentato il suo primo Report di Sostenibilità, redatto in conformità alla Corporate Sustainability Reporting...

UE, retromarcia su norme per la sostenibilità nella filiera della modaDopo pressioni da parte di imprese e governi (come Stati Uniti e Qatar), i Paesi dell’Unione europea hanno ufficialmente allentato le norme che...

Altri aggiornamenti su Distretto e distribuzione insieme...

Temi più discussi: Distretto e distribuzione insieme. Intesa per sostenibilità e filiera; Shein, il brand di beauty Sheglam arriva nei negozi italiani: la distribuzione a Total Brand; Cortina perde il terzo medico nel giro di pochi mesi; Maxi operazioni contro lo spaccio nella Capitale: sequestri e arresti - Quotidiano La Voce.

Un vivaismo funzionale. Avi, Distretto e Regione insieme per l’eccellenzaTutti concordi: le piante non sono solo bellezza, ma risorse vitali preziose. La visita dell’assessore Saccardi: Sosteniamo con convinzione il settore. Aumentare sempre di più i giri del motore del ... lanazione.it

Pubblico e privato insieme per il distretto di MazaraNasce a Mazara del Vallo il «distretto culturale Val di Mazara», che ha ottenuto il via libera dalla fondazione Cariplo (bando sviluppo Sud) che ha deciso, così, di sostenere la crescita ... milanofinanza.it

Inner Wheel Club di Bologna - Distretto 209 (@100064653370635) - Videos - facebook.com facebook

Distretto sanitario di Villa Santa Maria Sportello per la scelta del medico e pediatra ed esenzioni CHIUSO martedì 10 e giovedì 12 marzo 2026 Scopri le alternative online o via E-mail Tutti i dettagli asl2abruzzo.it/distretto-sani… x.com