Distillerie gestite da prestanome sequestro da due milioni di euro tra Napoli e Caserta

La Guardia di Finanza ha sequestrato due milioni di euro tra Napoli e Caserta, coinvolgendo le distillerie

La Guardia di Finanza ha sequestrato "Liquori Pregiati" e "Distillerie Campane": le due distillerie sarebbero state gestite da un nucleo familiare già condannato per bancarotta attraverso prestanomi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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