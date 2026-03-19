Disobbediamo alla tortura di Stato Così Sea Watch aggira ancora la legge

La nave di Sea Watch ha deciso di non dirigersi verso Marina di Carrara e ha sbarcato a Trapani 57 persone senza permesso. Il Viminale sta valutando eventuali sanzioni contro l'organizzazione. La vicenda ha suscitato attenzione nel dibattito pubblico e tra le autorità. La decisione della nave rappresenta un'ulteriore tappa in una serie di azioni simili di protesta.

Parola d’ordine: «Disobbedire». La nave Sea-Watch 5 non segue l’indicazione ricevuta dalle autorità. Il porto assegnato era Marina di Carrara. Ma la rotta cambia. Dopo uno stop in rada si punta su Trapani. Non per errore. Per scelta. «Abbiamo dovuto dichiarare lo stato di necessità», fanno sapere dalla nave. È qui che si apre il varco. Perché lo stato di necessità non resta una condizione. Diventa uno strumento. Serve a giustificare tutto quello che viene dopo. Anche il salto più delicato: ignorare le indicazioni del Centro di coordinamento. Un’azione che ha subito innescato l’avvio del procedimento che di solito produce delle sanzioni amministrative. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Disobbediamo alla tortura di Stato». Così Sea Watch aggira ancora la legge Articoli correlati Sea Watch, la ong sfida il governo Meloni: “Disobbediamo, entriamo a Trapani”La tensione tra ONG e Viminale torna a salire nel Mediterraneo centrale, con un nuovo episodio che riaccende il dibattito sulla gestione dei migranti... “È tortura di Stato”: Sea-Watch sfida il governo Meloni e sbarca i migranti nel porto più vicinoCon 57 persone a bordo in condizioni sanitarie fragili, la Sea-Watch 5 sceglie di non seguire l'indicazione del porto assegnato e punta verso un... Altri aggiornamenti su Disobbediamo alla tortura di Stato Così... Temi più discussi: Alarm phone: Strage di migranti al largo della Libia; Sea Watch: Disobbediamo, rotta su Trapani. Nave con migranti verso la Sicilia; Sea Watch disobbedisce al governo e punta verso Trapani: Non andremo in Toscana, basta alla tortura di Stato; Migranti, Sea-Watch: 'Disobbediamo; rotta verso Trapani'. Sea Watch: Disobbediamo, rotta su Trapani. Nave con migranti verso la SiciliaBasta così. Non sottoporremo le 57 persone a bordo della Sea Watch 5 a un viaggio di altri 1.100 chilometri verso Marina di Carrara. È tortura di Stato. Disobbediamo a questo ordine assurdo e facciam ... rainews.it Sea Watch disobbedisce al governo e punta verso Trapani: «Non andremo in Toscana, basta alla tortura di Stato»Oggi il Tribunale dei minori di Palermo ha ordinato lo sbarco immediato degli under 18. Secondo le regole del decreto Piantedosi gli altri sarebbero dovuti sbarcare a Marina di Carrara ... lasicilia.it “Il cittadino, di fronte a certe sentenze, delle domande se le pone: ma come è possibile che alla Sea Watch vengano dati 100mila euro, mentre a una vittima della giustizia, magari detenuta ingiustamente, vengono liquidati in media 235 euro al giorno”. Così - facebook.com facebook Meloni e la Sea Watch: così la premier scende in campo contro i verdetti «politici» | Alla ong di Rackete 76 mila euro di risarcimento x.com