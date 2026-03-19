Disney guarda al 2028 | le date di uscita per Gli Incredibili 3 e Lilo & Stitch 2

Durante l’assemblea degli azionisti, il nuovo CEO di Disney ha annunciato le date di uscita di due film in programma per il 2028, ovvero Gli Incredibili 3 e Lilo & Stitch 2. La casa di produzione ha confermato i piani per il futuro, senza fornire ulteriori dettagli sui tempi o sui contenuti delle pellicole. Le date rappresentano tappe importanti per il calendario di Disney nel prossimo quinquennio.

Il futuro della Casa del Topolino prende forma. Durante l’assemblea degli azionisti, il nuovo CEO di Disney, Josh D’Amaro, ha rotto gli indugi ufficializzando le finestre di lancio di due dei progetti più attesi per il 2028. Si tratta di Lilo & Stitch 2, sequel del fortunatissimo live-action dello scorso anno, e del terzo capitolo di una delle saghe Pixar più amate: Gli Incredibili 3. La strategia di Disney appare chiara: blindare i weekend festivi più redditizi. Lilo & Stitch 2 debutterà nelle sale il 26 maggio 2028, in occasione del weekend del Memorial Day, mentre Pixar tornerà a dominare l’estate con Gli Incredibili 3, fissato per il 16 giugno 2028. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Disney guarda al 2028: le date di uscita per Gli Incredibili 3 e Lilo & Stitch 2 Articoli correlati Lilo & Stitch 2 e Gli Incredibili 3: Disney svela la data di uscitaLo studio ha confermato quando arriveranno i due lungometraggi in occasione dell'arrivo di Josh D'Amaro nel ruolo di CEO. PANINI COMICS presenta le “Inspirational Graphic Tales” – Disponibile la prima uscita “Lilo & Stitch: Ohana Means Family”Panini Comics è lieta di presentare le Inspirational Graphic Tales, la nuova collana editoriale dedicata ai grandi capolavori Disney e ai valori... Aggiornamenti e notizie su Gli Incredibili Temi più discussi: Disney annuncia Gli Incredibili 3 e Lilo & Stitch 2: uscita nei cinema nell’estate 2028; 'Lilo & Stitch 2' e 'Gli Incredibili 3' previsti per il 2028; il nuovo CEO della Disney illustra i piani; Lilo & Stitch 2 e Gli Incredibili 3: Disney svela la data di uscita; Gli Incredibili 3 e Lilo & Stitch 2, Disney annuncia le date d'uscita!. Lilo & Stitch 2 e Gli Incredibili 3: Disney conferma le date d'uscitaDopo il successo del primo capitolo live action, Lilo & Stitch tornerà al cinema con un sequel e condividerà l'anno di uscita con Gli Incredibili 3. comingsoon.it Disney distribuirà nel 2028 Gli Incredibili 3 e Lilo e Stitch 2Il sequel live-action di Lilo & Stitch uscirà il 26 maggio, dopo il terzo capitolo de Gli Incredibili uscito il 16 giugno. cinefilos.it Disney e Pixar hanno rivelato le date di uscita de Gli incredibili 3 e di Lilo & Stitch 2! Il secondo capitolo del fortunato live action arriva al cinema il 26 maggio 2028. Il sequel della famiglia di supereroi uscirà nelle sale il 16 giugno del 2028. - facebook.com facebook Gli incredibili interni della meravigliosa villa voluta dall'Avvocato Agnelli ora in vendita x.com