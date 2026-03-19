La Disfida di Bologna 2026 si terrà domenica 29 marzo con un'esibizione di propulsori d’epoca che si alterneranno ai monumenti storici della città. L’evento coinvolgerà veicoli antichi, creando un contrasto tra il suono dei motori e l’imponenza delle architetture militari. La manifestazione si svolgerà al mattino, attirando appassionati e curiosi lungo i percorsi che attraversano il centro storico.

Il vibrante rombo dei propulsori d’epoca si prepara a fondersi con il solenne rigore delle architetture militari per dare vita alla Disfida di Bologna, un evento che si svolgerà durante la mattinata di domenica 29 marzo 2026. Questa manifestazione, che coniuga in maniera unica sport e cultura nel cuore della Città Metropolitana, è curata nei minimi dettagli dal Club Bologna Auto Storiche in collaborazione con l’AMS Bagni della Porretta. Fondamentale è la cooperazione con il Comando Militare Esercito Emilia-Romagna, la quale ha reso possibile tracciare un itinerario esclusivo che include il transito attraverso sedi militari solitamente inaccessibili al grande pubblico di appassionati delle quattro ruote. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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