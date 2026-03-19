Una discarica di auto e pezzi rubati è stata scoperta alla periferia di Taranto, dove un autodemolitore abusivo operava illegalmente. Nella zona sono stati trovati decine di veicoli abbandonati, migliaia di componenti meccanici e parti di carrozzeria smontate. Inoltre, sono state rinvenute due auto rubate in fase di cannibalizzazione, mentre l’area era stata trasformata in un autodemolitore illegale.

Tarantini Time Quotidiano Un’area trasformata in autodemolitore illegale, con decine di veicoli abbandonati, migliaia di componenti meccanici e carrozzerie smontate, oltre a due auto rubate in fase di cannibalizzazione. È lo scenario scoperto dai Carabinieri Forestali nella periferia di Taranto, al termine di un’attività di controllo che ha portato alla denuncia di un uomo di 56 anni e al sequestro dell’intero sito. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Taranto, affiancati dai colleghi del Nucleo Forestale del capoluogo ionico. Determinante, nel corso dell’intervento, l’impiego di un drone di ultima generazione, già utilizzato in altre attività di sorveglianza e monitoraggio del territorio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Discarica di auto e pezzi rubati, scoperto autodemolitore abusivo alla periferia di Taranto

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