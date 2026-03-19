Direttrice creativa | Finalmente l’Italia si è accorta di noi

La direttrice creativa ha dichiarato che finalmente l’Italia si è accorta di loro, sottolineando come questo riconoscimento rappresenti un momento importante per l’identità di Ancona. Oggi la città si è sentita riconosciuta dal paese, segnando un passo significativo per la sua visibilità. La frase evidenzia il senso di appartenenza e di affermazione per la comunità locale.

"Un riconoscimento che tocca l’identità di Ancona. Oggi Ancona si è sentita riconosciuta. L’Italia l’ha riconosciuta". Anghela Alò, direttrice creativa del dossier "Ancona. Questo adesso", si dice "al settimo cielo" per la notizia della vittoria, confessando "una gioia infinita". Alò, cosa la rende più felice? "Il fatto che sia stata premiata la ‘visione’ presente nel dossier, e in particolare due suoi aspetti fondamentali: l’ internazionalizzazione e il ruolo dei giovani. E’ qualcosa di cui sono orgogliosa e che mi galvanizza. Ancona è sempre stata un luogo internazionale, e ora c’è di nuovo questa ‘apertura’. Ho poi detto sempre che questo dossier lo consegnamo ai giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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