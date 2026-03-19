Diretta gol Europa League LIVE | iniziano gli ottavi di finale di ritorno

Alle ore attuali si stanno disputando gli ottavi di finale di ritorno dell'Europa League, con le squadre che si affrontano in campo per ottenere il passaggio ai quarti. La diretta gol offre aggiornamenti in tempo reale su tutte le partite, permettendo di seguire i risultati e le azioni più importanti di questa fase della competizione. Gli incontri si svolgono in diversi stadi europei, con le squadre impegnate a conquistare un risultato favorevole.

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