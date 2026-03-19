Diretta gol Europa League LIVE | al via gli ottavi di finale!

Sono iniziati gli ottavi di finale di Europa League e le partite sono in corso. La diretta gol aggiorna in tempo reale i risultati delle sfide tra le squadre coinvolte. I match sono stati appena disputati o sono ancora in corso, con gli spettatori che seguono con attenzione ogni azione. La copertura fornisce tutte le informazioni sui punteggi e le eventuali reti segnate fino a questo momento.

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