Un autista di mezzi pubblici è stato licenziato a causa di una dipendenza da droghe, ma successivamente reintegrato dopo aver iniziato un percorso di cura. La decisione ha suscitato discussioni sul trattamento dei lavoratori con problemi di dipendenza e sulle modalità di tutela nel settore dei trasporti pubblici. La vicenda evidenzia come il rapporto tra dipendenza e occupazione possa evolversi con l’intervento di percorsi terapeutici.

La tossicodipendenza è uno dei temi più delicati nel diritto del lavoro. Soprattutto quando si riferisce a chi svolge mansioni ad alto rischio, come quelle degli autisti di mezzi pubblici. La Corte di Cassazione con la sentenza 23752026 chiarisce, però, un principio di importanza generale: la volontà di curarsi, oltre a tutelare la salute individuale, può salvare il posto. E questo anche in presenza di fatti potenzialmente molto gravi. Autista positivo ai test e licenziato dall’azienda: il caso. I fatti riguardavano un autista di autobus, dipendente di una società di trasporto pubblico di Roma, risultato positivo ai test per l’assunzione di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Dipendenza da droghe, scatta il licenziamento: reinserito perché si stava curando

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