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Hamza Nadiri ha lasciato lo United Carpi, squadra in cui giocava, e il club ha confermato la separazione. Nadiri, che nella foto è a destra con il direttore sportivo Namuangrak, non farà più parte della rosa della formazione. La società ha comunicato ufficialmente la fine del rapporto con il giocatore senza ulteriori dettagli.

Hamza Nadiri e lo United Carpi (in foto il giocatore Nadiri a destra col ds Namuangrak) si sono detti addio. L’attaccante classe ’97, capocannoniere dei carpigiani nel torneo di Promozione, è stato infatti svincolato dalla società biancazzurra nelle scorse ore e quindi di qui a fine stagione resterà fermo, visto che può più essere tesserato da nessuna società. L’ultima sua apparizione è quella nella sfida persa dalla squadra di Gilioli lo scorso 28 febbraio a Fossoli contro il Casalgrande, poi ha saltato il match col Castelnuovo, mentre nell’ultimo turno i carpigiani hanno riposato. L’ex Polinago e Fiorano era arrivato a ottobre 2024 dal Rolo dopo aver vestito anche la maglia della Cdr Mutina segnando 6 reti nella scorsa stagione decisivi per la salvezza, mentre quest’anno con 9 reti (2 su rigore) è il miglior marcatore dei biancazzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dilettanti Articoli correlati Leggi anche: Calcio Dilettanti Salotto Dilettanti puntata 7