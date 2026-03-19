Mercoledì il Corriere della Sera ha pubblicato un articolo in cui si cita un commento di Polito sulla riforma Nordio, sostenendo che questa porti benefici al Paese. L’articolo si concentra su un’analisi di questa affermazione e si interroga sulle reali implicazioni della riforma, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sui possibili effetti. La discussione si concentra sul contenuto dichiarato e sulle opinioni espresse.

di Giuseppe Criaco Mercoledì il Corriere della Sera in una operazione “di supporto istituzionale” offre a questo governo una delle sue penne migliori ( Antonio Polito ) per spiegare ai lettori moderati del suo giornale perché è giusto votare Sì! Nell’attesa di leggere analogo e autorevole contributo per il No!, in punta di piedi vi spiego perché dissento dal foglio di via Solferino. “ La Riforma giova al Paese”, esordisce l’editoriale. Ed in cosa mi chiedo, se è tutta giocata sui nuovi rapporti di forza tra il potere politico e la magistratura. L’autorevole Polito non lo dice. Ma è evidente che non giova nella celerità e nel numero dei processi, e nemmeno in una migliore organizzazione degli uffici giudiziari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dice Polito che la riforma Nordio giova al Paese. E in cosa mi chiedo?

Articoli correlati

“Referendum? Finalmente anche il centrodestra dice che la riforma Nordio non servirà ai cittadini”: l’incontro M5s a Brindisi“Questa è una riforma della giustizia che non serve ai cittadini, e che non entrerà nel cuore dei problemi.

Leggi anche: Referendum, Nordio riesuma la balla della riforma che accelera i processi. E si dice pronto a lasciare la politica nel 2027

Contenuti e approfondimenti su Dice Polito

Discussioni sull' argomento PoliTO Design Workshop 2026: 26 anni di innovazione sperimentazione progettuale; Referendum, Antonio Polito: Il Capo dello Stato ha richiamato ripetutamente i magistrati alla continenza nel dibattito pubblico; La Russia di Putin: perché rileggere oggi Anna Politkovskaja. Incontro con Antonio Polito; Concerto in memoria di Ruggero Polito il 14 marzo 2026 a Riva.

Se lo dice Polito tu che fai, non gli credi #referenfum #iovotoNo x.com

- ` Oltre a Polito el Drito, che tenta di smentire a suon di balle le verità scritte l’altroieri sul Corriere da Gabanelli e Ferrarella, cioè da due giornalisti veri, il ` s’arricchisce di due nu - facebook.com facebook