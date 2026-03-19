Diabete nuovi dati positivi per retatrutide su emoglobina glicata e peso

Nuovi risultati di uno studio clinico mostrano che il farmaco retatrutide riduce l'emoglobina glicata e provoca una perdita di peso superiore rispetto a un placebo. I dati sono stati pubblicati recentemente e riguardano pazienti con diabete di tipo 2. La sperimentazione ha evidenziato miglioramenti significativi nei parametri clinici rispetto ai gruppi di controllo. I risultati rappresentano un passo avanti nella ricerca su questa terapia.

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - Riduzione dell'emoglobina glicata (HbA1c) e perdita di peso superiori rispetto al placebo. Sono questi, in sintesi, i risultati diffusi oggi da Eli Lilly and Company relativi allo studio Transcend-T2D-1, un trial clinico di fase 3 che valuta l'efficacia e la sicurezza di retatrutide, triplo agonista dei recettori ormonali di Gip, Glp-1 e glucagone first-in-class in fase sperimentale, come terapia aggiuntiva a dieta ed esercizio fisico in pazienti con diabete di tipo 2. Lo studio - informa l'azienda in una nota - ha arruolato adulti con controllo glicemico inadeguato con sola dieta ed esercizio fisico, e una durata media del diabete di 2,5 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Diabete, nuovi dati positivi per retatrutide su emoglobina glicata e peso Articoli correlati Leggi anche: Diabete tipo 2, nuovi dati tecnologia Libre dimostrano migliore controllo glicemia Diabete, Glp-1 in pillole Eli Lilly batte il rivale su glicemia e pesoOrforglipron orale di Lilly riduce di più HbA1c e peso rispetto a semaglutide orale: lo studio. Aggiornamenti e notizie su Diabete nuovi dati positivi per... Argomenti discussi: Diabete tipo 2, nuovi dati tecnologia Libre dimostrano migliore controllo glicemia. Diabete tipo 2, nuovi dati tecnologia Libre dimostrano migliore controllo glicemiaRispetto al controllo con puntura del dito, riduzione dell’HbA1c maggiore dello 0,6% e 2,5 ore in più al giorno nell’intervallo glicemico ottimale ... adnkronos.com Diabete paradigma per strategie innovative, l’alleanza di Fiaso e Federsanità per cura e prevenzionePer vincere la lotta al diabete in un Paese che invecchia servono idee chiare, ... msn.com