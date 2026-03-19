Di Natale | Napoli deve vincerle tutte Inter più forte ma Conte può riprovarci

Un ex calciatore ha dichiarato che il Napoli deve concentrarsi esclusivamente sulle proprie partite, senza considerare altri risultati, e che l'Inter è considerata più forte. Ha anche aggiunto che l'allenatore dell'Inter ha ancora possibilità di recuperare e tentare di vincere il campionato. La sua analisi si concentra sulle strategie delle squadre e sulle possibilità future senza entrare in dettagli specifici.

"> Il Napoli deve pensare solo a sé stesso, senza fare calcoli. È questo il messaggio di Antonio Di Natale, intervenuto in un’intervista a Napoli Magazine, analizzando il momento degli azzurri nel finale di stagione. Totò Di Natale a Napoli Magazine sottolinea come la squadra di Conte debba continuare a vincere per approfittare di eventuali passi falsi delle rivali. «Il Napoli deve pensare ad ottenere il massimo da ogni partita», ha dichiarato Di Natale a Napoli Magazine, evidenziando come solo attraverso i risultati si possano riaprire scenari in classifica. Totò Di Natale a Napoli Magazine ha poi sottolineato l’importanza dei rientri per questo sprint finale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Di Natale: «Napoli deve vincerle tutte. Inter più forte, ma Conte può riprovarci» Articoli correlati Leggi anche: Napoli, il sindaco di Bacoli: «Possiamo vincerle tutte. Inter? Può cedere» Napoli, Bucciantini: «Deve vincerle tutte, è nella sua natura»Napoli, Bucciantini: «Deve vincerle tutte, è nella sua natura»"> NAPOLI – Il Napoli accelera mentre le rivali rallentano. Altri aggiornamenti su Di Natale Napoli deve vincerle tutte... Temi più discussi: Poliziotti salvarono la vita al figlio la notte di Natale, mamma scrive al dirigente del commissariato: Vivo grazie a voi; Napoli, futuro blindato: con Conte fino al 2027. Fumata bianca a maggio; Gialli, tutti libri e le serie di Maurizio de Giovanni: un viaggio noir (con al centro Napoli); Caos treni alla vigilia di Natale, guasto a nodo ferroviario di Napoli e ritardi di oltre un'ora su Alta Velocità e Intercity. Di Natale: «Napoli deve vincerle tutte. Inter più forte, ma Conte può riprovarci»Il Napoli deve pensare solo a sé stesso, senza fare calcoli. È questo il messaggio di Antonio Di Natale, intervenuto in un’intervista a Napoli Magazine, analizzando il momento degli azzurri nel finale ... napolipiu.com NM LIVE - Corbo: Il Napoli deve lottare fino in fondo, a Cagliari con De Bruyne e McTominay, bisogna mettere in campo i miglioriNAPOLI - ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti ... napolimagazine.com Approvata una mozione in consiglio comunale: ampliato il divieto, non solo a Natale. Andreella (Pd): «Sensibilità estesa a gran parte della popolazione» - facebook.com facebook