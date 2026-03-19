Di corsa fino alle nuvole Minoggio e lo skyrunning | Ho scoperto un mondo Ogni gara è un viaggio
Un atleta e un ingegnere uniscono passione e professione in modo insolito. Dopo aver lavorato per sei anni alla diga del Sabbione, situata a 2.500 metri di altitudine, ha deciso di dedicarsi allo skyrunning, uno sport che lo porta a correre tra le nuvole. Per lui ogni gara rappresenta un vero e proprio viaggio, un mondo scoperto attraverso l’adrenalina e la fatica.
Ha lavorato per sei anni alla diga del Sabbione, impresa ingegneristica che a duemilacinquecento metri di altitudine serve a fornire energia a tutto il Piemonte. Manufatto immortalato da Ermanno Olmi ne La diga del ghiacciaio, prima opera del regista Leone d’oro che nel 1953 esordì filmando il cantiere dello sbarramento davanti a uno degli scorci alpini più fotografati del Piemonte. Non è per questo che Cristian Minoggio è diventato celebre, però: classe 1984, originario della valle di Cannobio, Minoggio è infatti un’icona internazionale del trail, la corsa in montagna. È campione Mondiale ed Europeo dell’ ultra skyrunning, i percorsi oltre i 40 km che salgono fino a 4mila metri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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