Di corsa fino alle nuvole Minoggio e lo skyrunning | Ho scoperto un mondo Ogni gara è un viaggio

Un atleta e un ingegnere uniscono passione e professione in modo insolito. Dopo aver lavorato per sei anni alla diga del Sabbione, situata a 2.500 metri di altitudine, ha deciso di dedicarsi allo skyrunning, uno sport che lo porta a correre tra le nuvole. Per lui ogni gara rappresenta un vero e proprio viaggio, un mondo scoperto attraverso l’adrenalina e la fatica.