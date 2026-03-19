Un uomo di 48 anni è stato arrestato ieri dai carabinieri a Pisa durante un normale controllo. Deve scontare una pena definitiva di un anno di reclusione per occupazione abusiva di terreni o edifici, reato commesso nel territorio pisano nel 2022. L’arresto si è concluso con il trasferimento in carcere dell’uomo, che dovrà scontare la condanna.

Pisa, 19 marzo 2026 -Deve scontare una pena definitiva di un anno di reclusione per il reato di invasione di terreni o edific i, commesso nel territorio pisano nel corso del 2022 lo straniero di 48 anni arrestato ieri dai carabinieri durante un normale controllo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, è stato fermato dalla pattuglia del nucleo radiomobile in centro e quando i militari si sono fatti consegnare i documenti hanno scoperto dalla banca dati che su di lui era pendente un provvedimento restrittivo emesso lo scorso 9 marzo dalla Procura della Repubblica di Pisa per una condanna ormai diventata definitiva per l'occupazione abusiva di un immobile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Deve scontare un anno di reclusione per occupazione abusiva, arrestato

Articoli correlati

Camorra, arrestato il latitante Antonio Aloia. Deve scontare 27 anni di reclusioneAGI - Alle prime luci dell'alba i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Direzione distrettuale Antimafia...

Leggi anche: In giro per le vie della città ma deve scontare 6 mesi di reclusione, giovane rintracciato e arrestato

Una raccolta di contenuti su Deve scontare

Temi più discussi: Sommacampagna, arrestato un 50enne: deve scontare oltre 9 anni a Montorio; La pena diventa definitiva, deve scontare oltre 10 anni per droga: 47enne finisce in carcere; Fine della fuga in hotel: deve scontare quasi 4 anni per lesioni e maltrattamenti; Noto, i Carabinieri hanno sottoposto ai domiciliari un 68enne che deve scontare la pena di un anno e due mesi per un furto aggravato.

Deve scontare quasi 5 anni di carcere per spaccio e rapina a Meldola: arrestata a RiminiIeri, mercoledì 18 marzo 2026, i Carabinieri di Meldola, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Rimini, hanno dato esecuzione all’ordine ... corriereromagna.it

Arrestato 30enne irregolare: deve scontare 3 anni di carcereÈ stato rintracciato mentre si aggirava con atteggiamento sospetto in via Milano e fermato dagli agenti della Polizia di Stato: nei suoi confronti pendeva un o ... elivebrescia.tv

57enne deve scontare una pena di oltre due anni: arrestato - facebook.com facebook

È stato arrestato Carlo Petrillo, referente del clan di camorra Belforte di Caserta. L’uomo, latitante dal 2017, deve scontare una condanna definitiva a 8 anni e 8 mesi di reclusione. La sua cattura è il risultato di una complessa attività investigativa condotta dalla x.com