Derubato di due tavole da snowboard mentre riceve l’oro vinto | disavventura per il campione paralimpico Perathoner

Emanuel Perathoner, campione paralimpico nello snowboard cross e nel banked slalom a Milano Cortina 2026, ha pubblicato un post su Instagram per segnalare il furto di due tavole da snowboard. Durante l’evento, ha subito il furto delle sue attrezzature mentre si trovava in occasione della premiazione. La vicenda ha attirato l’attenzione online senza ulteriori dettagli sulla dinamica.

Disavventura per Emanuel Perathoner, campione paralimpico nello snowboard cross e nel banked slalom a Milano Cortina 2026, che su Instagram ha denunciato il furto di due tavole. “Venerdì 13 marzo, durante la premiazione della gara di Banked Slalom alle Paralimpiadi a Cortina, nell’impianto Socrepes, qualcuno ha rubato due delle mie tavole Apex (colore grigio e nero) con attacchi Union modello Atlas FC – scrive – Le tavole sono riconoscibili perché hanno un numero di serie, mentre gli attacchi sono pezzi molto rari: uno grigio e viola (edizione limitata) e l’altro giallo e nero (uno di soli due esemplari esistenti al mondo). Se qualcuno le ha viste o ha qualsiasi informazione, vi prego di contattarmi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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