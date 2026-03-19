Delirio femminista riforma anti-donne

Ieri al Senato si è svolta una discussione in cui gruppi di attivisti femministi hanno espresso il loro rifiuto alla proposta di riforma, appellandosi ai principi del femminismo. Le argomentazioni usate sono state percepite come poco convincenti e spesso superficiali da chi ha assistito alla discussione. La polemica si è accesa tra chi sostiene la riforma e chi si oppone con fermezza, lasciando emergere tensioni e divisioni all’interno del dibattito politico.

Al Senato ieri è andata in onda la supercazzola femminista per il No. Con argomentazioni avvilenti per chi le ha pronunciate ammantandosi della bandiera del femminismo. Un esempio? Eccolo: «Il pensiero femminista ha sempre sposato il senso del limite come l’unica modalità attraverso la quale essere in relazione con altri». Questa la motivazione perla quale, secondo la senatrice dem Valeria Valente che presentava l’appello per il No di 1700 donne, la riforma della magistratura non va bene. Che vuol dire? Boh. Potrebbe già bastare ma è bene andare a fondo della questione: la riforma bloccherebbe la formazione sui reati legati alla violenza maschile sulle donne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Delirio femminista, "riforma anti-donne" Articoli correlati Il tempo delle donne: desiderio e memoria in Sound of Falling. Un imponente e importante film femminile e femministaMascha Schilinski intreccia quattro epoche e quattro protagoniste in un flusso visivo radicale e magnetico, dove la fattoria dell’Altmark diventa... ‘Non Una di Meno’, Catania, 8 marzo: mobilitazione femminista e transfemminista per la Giornata internazionale delle donneRiceviamo e pubblichiamo un comunicato dall’Associazione ‘Non Una di Meno’ Catania. Altri aggiornamenti su Delirio femminista Femministe per il No? Ridicolo. Il sorteggio dà più spazio alle magistrate nel Csm. Parla ConciaOltre 1.700 donne pensano che la riforma Nordio metta in pericolo le battaglie femministe. È l’ennesimo fantasma evocato dal fronte del No, dice l'ex deputata dem ... ilfoglio.it Il no è femminista. L’appello che divide le sorelle ComenciniFrancesca ha firmato il manifesto contro la riforma. Cristina sui social: Non lo condivido. E ha l’appoggio del figlio Carlo Calenda ... repubblica.it