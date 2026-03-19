Il futuro di Antonio Conte al Napoli è al centro di molte conversazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La questione riguarda la sua permanenza sulla panchina del club, mentre si susseguono diverse ipotesi e scenari possibili. La situazione attuale viene analizzata senza pronunciare giudizi o interpretazioni, concentrandosi esclusivamente sui fatti riguardanti il suo ruolo e le voci che circolano.

l futuro di Antonio Conte resta uno dei temi più discussi in casa Napoli. Tra risultati di campo e prospettive societarie, la permanenza del tecnico dipenderà da diversi fattori, non soltanto dal rapporto con il club. A intervenire sull’argomento è stato Paolo Del Genio, nel corso della trasmissione Linea Calcio su Canale 8, offrendo una lettura più articolata della situazione: “Quello che ha detto Conte non mi convince del tutto, per me non dipende solo dalla sintonia col club che resta comunque un tema importante che può indirizzare la cosa. Ma poi siamo sicuri che se una parte delle cose che gli proporrà De Laurentiis non gli piacciono, siamo sicuri che Conte non accetti?” Secondo il giornalista, il quadro è meno lineare di quanto possa sembrare e lascia spazio a più interpretazioni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Del Genio: il futuro di Conte tra dubbi e scenari

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