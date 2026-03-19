Il club ha annunciato che Lautaro Martinez rimarrà ad Appiano durante la sosta per le Nazionali, evitando l’impegno con l’Argentina contro il Guatemala il 31 marzo. Chivu, che osserva la scena con un sorriso a metà, è presente alla decisione. La comunicazione ufficiale conferma che il capitano dell’Inter non sarà convocato dalla nazionale argentina per questa partita.

Il capitano dell’Inter rimarrà a lavorare ad Appiano durante la sosta per le Nazionali Scaloni fa un favore all’ Inter, Lautaro Martinez escluso dai convocati per la sfida che l’ Argentina disputerà con il Guatemala il prossimo 31 marzo. L’amichevole sostituisce la Finalissima con la Spagna annullata a causa del conflitto in Medio-Oriente. Decisione UFFICIALE su Lautaro: Chivu sorride a metà (AnsaFoto) – Calciomercato.it Del resto il capitano dell’Inter è fuori da un mese per un risentimento al soleo della gamba sinistra: ha saltato le ultime cinque partite dell’Inter e quasi sicuramente salterà anche la sesta, ovvero quella con la Fiorentina di domenica sera. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Decisione UFFICIALE su Lautaro: ma Chivu sorride a metà

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