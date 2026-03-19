DAZN ha annunciato di aver stipulato un accordo pluriennale con Top Rank, organizzazione di promozione della boxe, dopo sette mesi di negoziati. La partnership prevede l'inserimento delle gare di Top Rank nell’offerta di streaming della piattaforma, rafforzando così la presenza di DAZN nel settore degli eventi pugilistici. La collaborazione entrerà in vigore con le prossime trasmissioni di incontri di alto livello.

L’accordo, annunciato mercoledì, è globale e porterà l’intera programmazione di eventi live di Top Rank e il suo archivio di incontri, che vanta sessant’anni di storia, agli abbonati di DAZN. Non sono stati rivelati dettagli in merito al primo evento Top Rank trasmesso su DAZN. Con l’aggiunta di Top Rank, DAZN ospita ora quattro delle cinque maggiori promozioni tradizionali di boxe, con l’eccezione di Premier Boxing Champions di Al Haymon, i cui diritti sono detenuti da Amazon Prime Video. Un mese fa, DAZN ha rinnovato l’accordo con Matchroom Boxing di Eddie Hearn fino al 2031 (per USA e UK), mentre nell’ultimo anno ha trasmesso incontri organizzati da Queensberry Promotions di Frank Warren in base a un accordo pluriennale. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - DAZN aggiunge Top Rank alla sua offerta di boxe

Articoli correlati

Robeisy Ramirez lascia la Top Rank: ha raggiunto il suo limite?Il percorso sportivo di robeisy ramírez si sta definendo in una fase decisiva: la disponibilità sul mercato come atleta svincolato da un accordo...

Le Labo aggiunge un nuovo profumo alla sua collezione principale. L'abbiamo provatoAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Ray Muratalla vs Andy Cruz | Official Fight Highlights