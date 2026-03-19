DAZN aggiorna i prezzi | nuovi abbonamenti più cari ecco tutte le tariffe nel dettaglio

DAZN ha annunciato un aggiornamento delle tariffe con un aumento dei prezzi per i nuovi abbonamenti, mentre i clienti già attivi continueranno a pagare le stesse cifre. La società ha diffuso le nuove tariffe specificando i dettagli per ciascun piano, senza intervenire sui costi per chi ha già sottoscritto un contratto. L’aggiornamento riguarda esclusivamente le nuove sottoscrizioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’aumento riguarda esclusivamente i nuovi clienti e arriva dopo due stagioni senza ritocchi. Il piano Full, che consente l’accesso a tutti i contenuti DAZN e la visione contemporanea su due dispositivi, subisce un incremento sia nella formula mensile sia in quella annuale. Come sottolineato da Alessio Pediglieri su Fanpage.it, il rincaro è accompagnato da un deciso potenziamento del catalogo. Tra le novità principali spiccano tutte le 104 partite dei Mondiali di calcio 2026, oltre agli Europei di volley maschili e femminili del 2026 e del 2028. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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