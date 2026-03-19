Date e mappe della guerra dell’Iran contro le infrastrutture energetiche nel Golfo

Ieri, l’unità nel Golfo si è rotta per la prima volta dall’inizio delle ostilità tra Iran e le infrastrutture energetiche della regione. Sono state diffuse date e mappe relative agli attacchi che hanno colpito diverse strutture strategiche, segnando un momento di tensione senza precedenti in questa zona cruciale per il traffico energetico mondiale. La situazione si è evoluta lungo rotte che precedentemente si erano dimostrate prevedibili.

L’unità del Golfo ieri si è incrinata per la prima volta dall’inizio della guerra contro l’Iran, seguendo delle rotte prevedibili. Il Qatar, che ospitava il ministro degli Esteri turco, ha detto che la “guerra deve finire immediatamente”, ha condannato Israele, ma ha riconosciuto che “le affermazioni iraniane secondo cui l’obiettivo sono esclusivamente gli interessi americani sono respinte e ingiustificate”. L’Oman ha accusato Israele e gli Stati Uniti più convintamente del Qatar. Diversa è stata la posizione degli Emirati Arabi Uniti e anche dell’Arabia Saudita. “Mi chiedo come gli iraniani possano affermare di difendere la causa islamica... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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