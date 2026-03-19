Dare valore al talento La carica dei mille Successo dell’evento Cna dedicato agli studenti

Ieri al teatro Lyrick di Assisi oltre mille studenti e insegnanti provenienti da 16 scuole e istituti comprensivi dell’Umbria hanno partecipato all’evento “Dare valore al talento”, promosso dalla CNA dell’Umbria. L’iniziativa si è concentrata sull’orientamento al saper fare impresa, coinvolgendo giovani e docenti in un momento di confronto e approfondimento dedicato allo sviluppo delle competenze pratiche.

La carica dei mille. Studenti e insegnanti da 16 scuole e istituti comprensivi dell’Umbria sono giunti al teatro Lyrick di Assisi ieri per partecipare a “ Dare valore al talento ”, l’iniziativa dedicata all’ orientamento al saper fare impresa ideata dalla CNA dell’Umbria. Un successo. "L’iniziativa – ha affermato il direttore regionale dell’associazione, Roberto Giannangeli - nasce dall’esigenza delle imprese di riavvicinarsi al mondo della scuola. Ci abbiamo provato attraverso le storie di imprenditori che, con la loro attività, hanno arricchito anche il territorio e le comunità in cui lavorano". Il format prevedeva il racconto, da parte di alcuni imprenditori provenienti da diversi settori ed esperienze, del percorso formativo che li ha portati a dare vita ad altrettante imprese di successo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Dare valore al talento". La carica dei mille . Successo dell’evento Cna dedicato agli studenti Articoli correlati Leggi anche: Evento Cna, “Dare valore al talento“: "Come fare impresa di successo? Bisogna ripartire dai giovani" La carica dei mille per il carnevale a Codroipo, successo per il ritorno della festa in mascheraLa festa di carnevale, tornata nel 2025 dopo 28 anni di assenza, ha richiamato oltre mille persone confermandosi un momento di grande unione e... Contenuti utili per approfondire Dare valore Temi più discussi: Dare valore al talento: successo dell’evento Cna dedicato agli studenti; Dare valore al talento. La carica dei mille . Successo dell’evento Cna dedicato agli studenti; Valorizzare talento e merito con la certificazione delle competenze; La Cna incontra i giovani. Dare valore al talento. La carica dei mille . Successo dell’evento Cna dedicato agli studentiLa carica dei mille. Studenti e insegnanti da 16 scuole e istituti comprensivi dell’Umbria sono giunti al teatro Lyrick di Assisi ieri per partecipare a Dare valore al talento , l’iniziativa dedica ... lanazione.it Dare valore al talento, successo per l’evento targato CnaUna sala gremita di quattordicenni ha assistito allo spettacolo dell’impresa che si racconta NewTuscia – ASSISI – Non era scontato che, riempito il teatro più capiente dell’Umbria di studenti quattord ... newtuscia.it Non tutte le cene sono uguali. A volte è semplicemente scegliere il posto giusto. Per dare valore ai momenti che contano. Prenota con un messaggio / WhatsApp - facebook.com facebook