Danni per 50mila euro al locale Ma presto il Ghetto 46 riaprirà

Da alcune settimane il Ghetto 46, uno dei locali più noti di Villa Verucchio, è chiuso. I fondatori del bistrot, che nel 2025 avevano affidato la gestione a terzi, hanno comunicato sui social che il locale ha subito danni per circa 50mila euro. Non sono stati forniti dettagli sui motivi dell’incidente, ma si parla di un’imminente riapertura.

Da qualche settimana il Ghetto 46, uno dei locali più noti di Villa Verucchio, è chiuso. E a spiegare ora meglio cos’è accaduto sono – sui social – gli stessi fondatori del bistrot, che nel 2025 avevano affittato ad altri la gestione del locale. "Un anno fa, con il desiderio di far ripartire il Ghetto 46 dopo le fatiche del Covid, avevamo affidato la gestione a chi ci era stato presentato come un partner d’eccellenza. Purtroppo, la realtà si è rivelata un’altra". Era stato stipulato un contratto di affitto d’azienda per tre anni con una società, attiva anche in altri locali del Riminese. Ma la nuova gestione è durata poco. Il locale ha abbassato le serrande da alcune settimane e le chiavi sono state riconsegnate nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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