Damasco si trova vicino alle zone di conflitto, mentre Cuba si trova agli antipodi. I soldati israeliani sono noti per la loro precisione, che si manifesta nelle operazioni quotidiane contro il leader Ayatollah. Questi attacchi mirati mirano a indebolire il “mostro” senza eliminarlo definitivamente. La loro abilità chirurgica ha fatto parlare di sé tra le forze armate.

Se avessero studiato chirurgia, i soldati di Israele sarebbero diventati presto un mito. La loro precisione è dimostrata dalle teste che, quasi quotidianamente, stanno staccando al mostro Ayatollah, indebolendolo pur senza finirlo. Per ora quindi sembra non essere previsto l’ uso di folgori da ambo le parti, diversamente da come avvenne secoli addietro nei dintorni di Damasco, non distante dai teatri di guerra attuali. Essi ricevono l’aiuto sostanziale dei supporter USA e il risultato che ne consegue allontana sempre più l’ ipotesi di una soluzione diplomatica della guerra che stanno combattendo contro l’ Iran. Ciò che più sconforta chi vive... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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