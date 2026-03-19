Dalla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri al nuovo sistema di sorteggio per il Csm tutto quello che c' è da sapere prima di entrare in cabina elettorale domenica 22 e lunedì 23 marzo

Da iodonna.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani sono chiamati a votare su una riforma che riguarda il sistema giudiziario. La consultazione coinvolge modifiche sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e l'introduzione di un nuovo sistema di sorteggio per il Consiglio superiore della magistratura. La consultazione si svolge in un momento di grande attenzione pubblica e politica.

D omenica 22 e lunedì 23 marzo l’Italia torna alle urne per convalidare, o meno, una profonda riforma della giustizia, o meglio del sistema giudiziario, voluta dal Governo e approvata dal Parlamento, ma non all’unanimità come richiesto dalla legge nel caso di una modifica della Costituzione. Per questo saranno i cittadini a decidere se la riforma vivrà o meno votando un referendum. Al centro del dibattito ci sono temi complessi che vanno dalla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e la nascita di nuovi organismi di controllo per i magistrati. Il voto si svolgerà in due giornate per favorire la massima partecipazione possibile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

dalla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri al nuovo sistema di sorteggio per il csm tutto quello che c 232 da sapere prima di entrare in cabina elettorale domenica 22 e luned236 23 marzo
© Iodonna.it - Dalla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri al nuovo sistema di sorteggio per il Csm, tutto quello che c'è da sapere prima di entrare in cabina elettorale domenica 22 e lunedì 23 marzo

Articoli correlati

Riforma Nordio e separazione delle carriere: cosa potrebbe cambiare? Tutto quello che c’è da sapereÈ ufficiale: il Governo ha già disposto la data in cui si andrà a votare per la riforma sulla Giustizia.

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, dalla separazione delle carriere al sorteggio per il Csm: le ragioni del sì e del no

Separazione delle carriere, l'intervento di fuoco di Scarpinato. Bagarre in Aula

Video Separazione delle carriere, l'intervento di fuoco di Scarpinato. Bagarre in Aula

Tutto quello che riguarda Dalla separazione delle carriere tra...

Temi più discussi: Separazione delle carriere e nuovo assetto del Csm: le ragioni del No; La separazione delle carriere e la riforma del CSM: a chi serve davvero la riforma?; La separazione delle carriere dei magistrati; Separare per garantire? La riforma che vuole ridisegnare la magistratura.

Referendum sulla giustizia, confronto Nordio-Grosso: scontro su Csm, sorteggio e separazione delle carriereSale il confronto politico e giuridico in vista del referendum sulla riforma della giustizia in programma domenica e lunedì. Durante un dibattito televisivo, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e ... online-news.it

csm dalla separazione delle carriereReferendum giustizia, cosa cambia davvero: separazione delle carriere, sorteggio del Csm e Alta Corte disciplinareIl referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia arriva al termine di un lungo dibattito che ... immediato.net

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.