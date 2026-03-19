Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani sono chiamati a votare su una riforma che riguarda il sistema giudiziario. La consultazione coinvolge modifiche sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e l'introduzione di un nuovo sistema di sorteggio per il Consiglio superiore della magistratura. La consultazione si svolge in un momento di grande attenzione pubblica e politica.

D omenica 22 e lunedì 23 marzo l’Italia torna alle urne per convalidare, o meno, una profonda riforma della giustizia, o meglio del sistema giudiziario, voluta dal Governo e approvata dal Parlamento, ma non all’unanimità come richiesto dalla legge nel caso di una modifica della Costituzione. Per questo saranno i cittadini a decidere se la riforma vivrà o meno votando un referendum. Al centro del dibattito ci sono temi complessi che vanno dalla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e la nascita di nuovi organismi di controllo per i magistrati. Il voto si svolgerà in due giornate per favorire la massima partecipazione possibile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri al nuovo sistema di sorteggio per il Csm, tutto quello che c'è da sapere prima di entrare in cabina elettorale domenica 22 e lunedì 23 marzo

Articoli correlati

Riforma Nordio e separazione delle carriere: cosa potrebbe cambiare? Tutto quello che c’è da sapereÈ ufficiale: il Governo ha già disposto la data in cui si andrà a votare per la riforma sulla Giustizia.

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, dalla separazione delle carriere al sorteggio per il Csm: le ragioni del sì e del no

Separazione delle carriere, l'intervento di fuoco di Scarpinato. Bagarre in Aula

Tutto quello che riguarda Dalla separazione delle carriere tra...

Temi più discussi: Separazione delle carriere e nuovo assetto del Csm: le ragioni del No; La separazione delle carriere e la riforma del CSM: a chi serve davvero la riforma?; La separazione delle carriere dei magistrati; Separare per garantire? La riforma che vuole ridisegnare la magistratura.

Referendum sulla giustizia, confronto Nordio-Grosso: scontro su Csm, sorteggio e separazione delle carriereSale il confronto politico e giuridico in vista del referendum sulla riforma della giustizia in programma domenica e lunedì. Durante un dibattito televisivo, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e ... online-news.it

Referendum giustizia, cosa cambia davvero: separazione delle carriere, sorteggio del Csm e Alta Corte disciplinareIl referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia arriva al termine di un lungo dibattito che ... immediato.net

Domenica 22 e lunedì 23 marzo si vota il referendum costituzionale sulla Giustizia. Separazione delle carriere, doppio Csm con sorteggio e Alta Corte disciplinare sono i tre punti principali. Chi è per il Sì parla di maggiore imparzialità, trasparenza e fine delle l x.com

Gratteri senza freni a In Onda: "Il sorteggio del CSM Una mezza truffa". Il magistrato svela i retroscena sugli attacchi subiti e sulla mancata nomina a ministro - facebook.com facebook