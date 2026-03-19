Dal governo taglio accise di 25 centesimi ma ancora non si vede

Il governo ha deciso di ridurre le accise di 25 centesimi sui carburanti, una misura entrata in vigore oggi. Tuttavia, ad ora, questa riduzione non si riflette ancora sui prezzi praticati presso le pompe di benzina e sui distributori di gasolio. La misura è stata approvata ieri in Consiglio dei ministri, ma i cambiamenti nei prezzi non sono stati ancora osservati.

Non si vede ancora il taglio delle accise di 25 centesimi sui prezzi di benzina e gasolio, decisa ieri in Consiglio dei ministri e da oggi in vigore. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Dal governo taglio accise di 25 centesimi ma ancora non si vede Articoli correlati Leggi anche: Carburanti, dal taglio delle accise (25 centesimi al litro) alle multe ai petrolieri. Tutte le misure del governo Leggi anche: Taglio delle accise di 25 centesimi al litro per 20 giorni: la mossa del governo a pochi giorni dal referendum Dal governo taglio accise di 25 centesimi ma ancora non si vede Aggiornamenti e contenuti dedicati a governo taglio Temi più discussi: Caro carburanti, ecco cosa prevede il decreto legge: le misure; Carburanti: da CdM via libera a sostanzioso taglio accise, aiuto a tempo; Carburanti, sì del governo al decreto per frenare i rincari: accise ridotte per 20 giorni. Meloni: Subito taglio di 25 cent al litro; Caro carburanti, il decreto del Governo: taglio delle accise per 20 giorni. Dl carburanti in Gazzetta, il taglio delle accise entra in vigore già da oggiGiù 25 centesimi per litro: il prezzo medio del gasolio scenderà a 1,859 euro al litro, quello della benzina a 1,623 euro al litro ... avvenire.it Rincaro Benzina, Taglio Accise per 20 Giorni: Governo Interviene con 25 Cent al LitroLe tensioni in Medio Oriente spingono i prezzi. Il dl Meloni azzera 20 centesimi di accise su benzina, GPL e gasolio più calo IVA, per un risparmio universale alla pompa. Crediti per trasportatori, co ... msn.com Telearena. . Il governo taglia le accise sulla benzina e sul gasolio. Il taglio di 25 centesimi per 20 giorni, fino al 7 aprile, è scattato già da oggi ma non tutti i distributori si sono già adeguati. Tradotto significa un risparmio medio di 12 euro per un pieno. Intervista - facebook.com facebook Forse è bene sapere che il taglio delle accise per 20 giorni a cavallo del referendum - le accise di scambio - sarà finanziato con vari tagli, tra cui 86 milioni tagliati alla Sanità pubblica. Il governo Meloni è questo x.com