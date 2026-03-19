dal giudice il furbetto dei pedaggi

Un uomo è stato convocato davanti al Tribunale di Ivrea con l’accusa di aver truffato lo Stato, non pagando centinaia di pedaggi autostradali. La vicenda riguarda un presunto comportamento illecito legato alla mancanza di pagamento delle tariffe durante il transito in autostrada. L’uomo dovrà rispondere delle accuse di truffa aggravata in un procedimento giudiziario che si aprirà nei prossimi giorni.

Dovrà comparire davanti al Tribunale di Ivrea con l’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato per non aver pagato centinaia di pedaggi autostradali. Protagonista della vicenda è un settantenne residente a Bernate Ticino, per il quale il pubblico ministero ha disposto la citazione a giudizio. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo avrebbe utilizzato sistematicamente il metodo dell’accodamento, ovvero il passaggio ravvicinato dietro ad altri veicoli ai caselli, evitando così il pagamento del pedaggio. Una pratica che, secondo l’accusa, sarebbe stata ripetuta per anni. I fatti contestati si collocano tra il 25 agosto 2018 e il 20 aprile 2021 e riguardano complessivamente 315 transiti non pagati, per un danno economico stimato in oltre 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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