Dal 19 marzo nei cinema Notte prima degli esami 3.0 con Sabrina Ferilli inflessibile prof e i ragazzi della Gen Z Il video di Amicait

(askanews) – Sono passati 20 anni dal film d’esordio di Fausto Brizzi, che ebbe un enorme successo, e dal 19 marzo arriva nei cinema Notte prima degli esami 3.0, dove i protagonisti sono i ragazzi della Generazione Z, fra cui un indisciplinato Tommaso Cassissa, e la professoressa è un’inflessibile Sabrina Ferilli. Tommaso Renzoni racconta la vigilia della maturità con un gruppo di liceali che si ritrova a vivere l’ultima grande avventura insieme: amori segreti, tradimenti, amicizie messe alla prova e piani disperati per ingannare la prof più temuta della scuola. GUARDA LE FOTO Luisa Ranieri, Celeste Dalla Porta, Sabrina Ferilli e. la grande bellezza delle attrici di Paolo Sorrentino. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal 19 marzo nei cinema "Notte prima degli esami 3.0" con Sabrina Ferilli inflessibile prof. e i ragazzi della Gen Z. Il video di Amica.it

Articoli correlati

Leggi anche: Notte prima degli esami 3.0, Sabrina Ferilli torna in cattedra: “Oggi abbraccio la me ragazza, la guardo con grande tenerezza e comprensione”. Il nuovo film dal 19 marzo

Leggi anche: Sabrina Ferilli è la prof "belva" al cinema: "La notte prima degli esami riguarda tutti noi"

Aggiornamenti e notizie su Sabrina Ferilli

Temi più discussi: Sabrina Ferilli: Alla scuola oggi manca il rispetto; Sabrina Ferilli è la prof belva al cinema: La notte prima degli esami riguarda tutti noi; Notte prima degli esami 3.0, Sabrina Ferilli torna in cattedra: Oggi abbraccio la me ragazza, la guardo con grande tenerezza e comprensione. Il nuovo film dal 19 marzo; Sabrina Ferilli: Non ho nostalgia del passato, ma dei momenti insieme alla mia famiglia. Mi manca andare in vacanza con i miei genitori, passare insieme il sabato e la domenica o le festività.

La prof Sabrina Ferilli in Notte prima degli esami 3.0: «La cultura salva la vita, leggete di tutto»Vent'anni dopo il primo indimenticabile film, la vigilia della Maturità torna al cinema. Tra amori digitali, eco-ansia e trucchi per ingannare i professori, il film racconta uno dei passaggi di vita p ... iodonna.it

Notte prima degli esami 3.0, Ferilli: oggi i ragazzi più consapevoliRoma, 17 mar. (askanews) - Sono passati 20 anni dal film d'esordio di Fausto Brizzi, che ebbe un enorme successo, e dal 19 marzo arriva nei cinema Notte prima degli esami 3.0, dove i protagonisti so ... libero.it

Sì, lo so, che fastidio le lunghe pause sul set... Dal backstage di #NottePrimaDegliEsami 3.0 dove potrete vedere per la prima volta sul grande schermo Ditonellapiaga! Dal 19 marzo al cinema. Regia di Tommaso Renzoni con Sabrina Ferilli, Tommaso Cass - facebook.com facebook