Dal 1° maggio sparisce Posta1 venditori online in rivolta | Con spedizioni più care non possiamo competere con Temu

Dal primo maggio, il servizio Posta1, che da anni supporta l’e-commerce italiano per la spedizione di piccoli oggetti a basso costo, viene sospeso. Venditori online di varie piattaforme si sono detti preoccupati, sottolineando che con costi di spedizione più elevati non riescono a competere con altri operatori come Temu. La decisione ha suscitato reazioni tra chi si occupa di vendite online.

A sparire è il servizio che negli ultimi anni ha sostenuto una grossa parte dell’e-commerce italiano, soprattutto quello fatto di piccoli oggetti e prezzi contenuti. Si chiama Posta1 e dal 1° maggio non farà più parte del servizio universale, smettendo di fatto di esistere. La notizia ha scosso i venditori online e le piccole imprese. «Non è una semplice variazione di listino», racconta a Open Daniele Calcineri, venditore con 26 anni di esperienza che contro la decisione di cancellare questo servizio ha anche lanciato una petizione. «È un cambiamento clamoroso che toglie al mercato l’unico strumento logistico davvero efficiente per il micro e-commerce». 🔗 Leggi su Open.online

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