Da Castel Volturno si diffonde voce che il Napoli punti al secondo posto in classifica. Dopo la vittoria contro il Lecce, l’allenatore del Napoli ha discusso delle aspettative legate al suo ruolo e al futuro della squadra durante la conferenza stampa. La squadra si prepara alle prossime sfide con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in campionato.

Dopo la vittoria contro il Lecce, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte non si era nascosto in conferenza e, parlando del suo futuro, aveva parlato delle aspettative che la sua presenza in panchina porta. “ Però so che io porto aspettativa, richiesta, per i media. per le altre squadre, o devo arrivare primo o secondo, così dice la storia, leggo che le altre si stanno preparando con i fuochi d’artificio. Noi cercheremo di rispondere con i fuochi d’artificio sul campo”. Il Napoli e il secondo post. Aspettative che lui stesso ha verso di sè e le sue squadre, e che continua a nutrire anche per la stagione in corso, come riporta oggi Tuttosport “Tanto che dalle parti di Castelvolturno – si sussurra sottovoce – sia stato messo nel mirino il secondo posto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Da Castel Volturno si sussurra che il Napoli abbia messo nel mirino il secondo posto

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