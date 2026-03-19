Cuore bruciato appello di Patrizia Mercolino per le altre mamme che non dovranno soffrire come me

Da virgilio.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo, ha lanciato un appello rivolto alle altre mamme, chiedendo di evitare le stesse sofferenze. La donna ha ripercorso gli errori e i silenzi che, a suo avviso, hanno influenzato negativamente il percorso del figlio dopo il trapianto eseguito all’Ospedale Monaldi di Napoli. La sua testimonianza si concentra su ciò che ha vissuto e vuole condividere.

Patrizia Mercolino non sa, non può rassegnarsi. La morte di suo figlio Domenico Caliendo per un trapianto con cuore bruciato poteva essere evitata. “Se vado avanti e avrò giustizia per Domenico allora sì, forse altre mamme non dovranno soffrire come sto soffrendo io”, ha dichiarato. Stanca, distrutta, ma determinata: la madre del bambino deceduto quasi un mese fa non ha alcuna intenzione di fermarsi finché i responsabili non pagheranno per gli errori e i silenzi che hanno condannato suo figlio. Le parole della madre del piccolo Domenico Caliendo Ascoltata in Procura, Patrizia Mercolino torna a chiedere giustizia e punta il dito contro quella che definisce una gestione opaca della vicenda: “Sono stati commessi tanti errori prima, durante e dopo il trapianto”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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