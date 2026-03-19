Cuore bruciato appello di Patrizia Mercolino per le altre mamme che non dovranno soffrire come me

Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo, ha lanciato un appello rivolto alle altre mamme, chiedendo di evitare le stesse sofferenze. La donna ha ripercorso gli errori e i silenzi che, a suo avviso, hanno influenzato negativamente il percorso del figlio dopo il trapianto eseguito all’Ospedale Monaldi di Napoli. La sua testimonianza si concentra su ciò che ha vissuto e vuole condividere.

Patrizia Mercolino non sa, non può rassegnarsi. La morte di suo figlio Domenico Caliendo per un trapianto con cuore bruciato poteva essere evitata. “Se vado avanti e avrò giustizia per Domenico allora sì, forse altre mamme non dovranno soffrire come sto soffrendo io”, ha dichiarato. Stanca, distrutta, ma determinata: la madre del bambino deceduto quasi un mese fa non ha alcuna intenzione di fermarsi finché i responsabili non pagheranno per gli errori e i silenzi che hanno condannato suo figlio. Le parole della madre del piccolo Domenico Caliendo Ascoltata in Procura, Patrizia Mercolino torna a chiedere giustizia e punta il dito contro quella che definisce una gestione opaca della vicenda: “Sono stati commessi tanti errori prima, durante e dopo il trapianto”. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Cuore bruciato, appello di Patrizia Mercolino per le altre mamme che "non dovranno soffrire come me" Articoli correlati Leggi anche: Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre Patrizia Mercolino: "Mi sente, mio marito spera che si svegli" Leggi anche: Bimbo con cuore ?bruciato?, la madre Patrizia Mercolino: «Bugie sull?intervento. Mio figlio può ancora avere un cuore nuovo» Approfondimenti e contenuti su Patrizia Mercolino Temi più discussi: Bimbo col cuore bruciato, sfogo dei genitori a Storie Italiane: Non andiamo in tv per soldi o per divertirci; Massimo Giletti contro Vincenzo De Luca nel caso del bimbo col cuore bruciato, non mi può mettere a tacere; Cuore bruciato, l'avvocato Petruzzi sulle mamme che manifestano a sostegno di Guido Oppido: Pagliacciata; Bimbo col cuore bruciato, donazioni organi in aumento dopo la storia di Domenico: la gioia della madre. Cuore bruciato, Patrizia Mercolino sentita dai pm a Napoli sul caso di Domenico Caliendo: Dirò la veritàLa madre del piccolo Domenico Caliendo, Patrizia Mercolino, parla a Storie Italiane dell'incontro coi pm di Napoli. Ho raccontato la verità ... virgilio.it Bimbo cuore bruciato, lacrime della madre Patrizia e Silvia Toffanin: L'ultimo abbraccio l'ha dato a meIl dramma del bimbo morto al Monaldi: a Verissimo la madre racconta la verità sul cuore bruciato e le accuse di falso contro il primario Oppido ... virgilio.it Patrizia Mercolino, la madre di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e mezzo sottoposto a fine dicembre a un trapianto di cuore nell'ospedale Monaldi e deceduto nello stesso ospedale il 21 febbraio, è stata ascoltata oggi in Procura dai pm che indagano s - facebook.com facebook COMMOZIONE AL MARADONA Patrizia Mercolino, mamma del piccolo angelo Domenico, si è lasciata andare a un ringraziamento da brividi a tutto il popolo napoletano per il sostegno ricevuto #Napoli #SpazioNapoli x.com