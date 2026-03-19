Durante questa settimana antirazzista, sono previste diverse iniziative tra cui la partecipazione di Smeriglio all’evento “Il Razzismo è una brutta storia”. La Giornata Internazionale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali si terrà il 21 marzo e rappresenta uno dei momenti centrali di questa settimana di sensibilizzazione. In programma ci sono incontri e attività dedicate alla lotta contro il razzismo.

Nella settimana antirazzista, già in corso, si avvicina la Giornata Internazionale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali, che si celebrerà il prossimo 21 marzo. Roma ha già ospitato e continuerà a ospitare numerosi eventi, frutto di un intenso lavoro di promozione e connessione con le realtà associative e le scuole, sotto il titolo “Il razzismo è una brutta storia”. Queste iniziative sono supportate dal Gruppo Feltrinelli e rientrano nel programma dell’Unar, l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. A dichiararlo è stato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio. Il valore della memoria e dell’antirazzismo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cultura: Smeriglio, presenti in settimana antirazzista con “Il Razzismo e’ una brutta storia”

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