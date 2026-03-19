cultura per tutti con il fai cinque luoghi da riscoprire

Le Giornate Fai di primavera si svolgeranno il 21 e 22 marzo, coinvolgendo cinque luoghi tra il centro di Modena e l’Appennino. Durante il fine settimana, sarà possibile visitare siti storici, artistici e naturali aperti al pubblico grazie all’iniziativa promossa dal Fai. L’evento mira a far riscoprire spazi culturali e paesaggistici, offrendo l’opportunità di conoscere luoghi meno conosciuti.

Dal centro di Modena all’appennino: le ‘Giornate Fai di primavera’ tornano il 21 e il 22 marzo, un weekend alla scoperta di storia, arte e natura. In provincia di Modena, Fai propone cinque aperture a contributo libero: in pieno centro storico la Biblioteca Estense Universitaria, a Fiorano Villa Coccapani Pignatti Morano, a Magreta di Formigine Villa Clementina, a Concordia sulla Secchia Palazzo Corbelli e, infine, sull’appennino il Castello di Guiglia. Grande orgoglio nell’organizzazione di questa manifestazione da parte dei rappresentanti delle istituzioni locali, delle realtà culturali e delle amministrazioni coinvolte, insieme ai... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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