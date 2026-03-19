Sabato a Montemerano si svolgerà il primo evento della “Veglia Letteraria”, organizzato dal nuovo Consorzio Scrittori di Maremma e Amiata, chiamato “Cosma”. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di promuovere la cultura e i progetti letterari, prevede un appuntamento che si terrà a partire dalle 18. La “Veglia Letteraria” rappresenta il debutto delle attività del consorzio.

E’ nato ’Cosma’, il Consorzio Scrittori di Maremma e Amiata, e sabato (dalle 18) a Montemerano si svolgerà il primo degli eventi – la ’Veglia Letteraria’ – che da ora in avanti intende organizzare. Il ’Cosma’ è frutto di un progetto che "riunisce – spiegano i suoi promotori – autori, lettori e operatori culturali con l’obiettivo di costruire una rete attiva e collaborativa nel territorio della Maremma e dell’ Amiata ". Nata da un’idea di Filippo Cerri, Costanza Ghezzi, che ricopre il ruolo di presidente, Gianluca Pappalettere, Massimiliano Piersanti e Gianmarco Serra, scrittori e artisti maremmani, l’associazione è stata da loro costituita con l’obiettivo di essere inclusiva e di coinvolgere quante più persone possibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cultura e progetti ’Veglia Letteraria’ grazie al ’Cosma’

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