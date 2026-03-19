cultura ancona capitale

Il ministro della cultura ha annunciato al microfono che Ancona è la capitale italiana della Cultura 2028. Il sindaco, presente in prima fila, ha ascoltato senza mostrare emozioni. La cerimonia si è svolta con un clima di attesa e attenzione tra i presenti, mentre il nome della città è stato ufficialmente comunicato.

Quando il ministro della cultura Alessandro Giuli ha scandito al microfono con placida calma il nome di Ancona per annunciare la candidatura vincitrice del titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, il sindaco Daniele Silvetti, seduto in prima fila, non ha perso il suo usuale aplomb. Sindaco Silvetti, che cosa ha provato in quell’istante? "Una sorta di flashback nel quale ho ripercorso i primi tre anni della mia sindacatura in pochissimo tempo. Lei capisce, era un momento di grande tensione, come può immaginare". In fondo, tuttavia, un po’ ci sperava no? "Lo ammetto, ci ho sempre creduto e soprattutto non mi sono mai nascosto nelle dichiarazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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