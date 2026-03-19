Un rappresentante di Cuba ha dichiarato di non essere presente in Italia a nome del governo italiano, accusando quest’ultimo di essere complice di Trump e Netanyahu. Ha precisato che il suo intervento si riferisce a Riace e non ai interessi nazionali o europei. La sua presenza non è legata alle istituzioni italiane, ma a una posizione indipendente rispetto alle autorità locali.

“Io non sono qua in nome dell’Italia o del governo italiano, che non merita questo. Il governo italiano è complice del presidente americano Trump e del premier israeliano Netanyahu e devono sapere che non sono qui per conto del governo italiano”. Così l’europarlamentare Mimmo Lucano, durante la visita all’ospedale pediatrico ‘Ramon Gonzalez Coro’ di L’Avana, dove insieme a una delegazione dell’European Convoy to Cuba ha consegnato una parte degli aiuti umanitari raccolti all’interno della campagna ‘Let Cuba Breathe”. “Non parlo nemmeno a nome dell’Europa – insiste l’europarlamentare – un’Europa che sostiene il governo americano, Netanyahu e tutto quello che sta accadendo nel mondo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, Lucano: "Qui in nome di Riace, non dell'Italia o dell'Europa"

Articoli correlati

Gemellaggio con Gaza negato, Lucano annuncia assemblea pubblica a Riace“Potrò confrontarmi - spiega Lucano - con la cittadinanza in merito a questa insulsa e pretestuosa decisione del nostro esecutivo: come può un...

Caso Lucano, i legali contestano la legge Severino sulla decadenza del sindaco di RiaceLa Corte d'Appello di Reggio Calabria chiamata a pronunciarsi se rinviare la questione alla Corte Costituzionale o proseguire con il procedimento...

Contenuti utili per approfondire Cuba Lucano Qui in nome di Riace non...

Temi più discussi: Una Flotilla in partenza per Cuba: a bordo ci saranno Mimmo Lucano e Ilaria Salis; Parte la Flottilla aerea con gli aiuti per Cuba, c’è anche Lucano: Gesto simbolico, i loro medici aiutano la Calabria · LaC News24; Cuba e le mire di Trump, parla la dissidente: E' una speranza; Un Cuba Libre, per favore.

Cuba, Lucano: Qui in nome di Riace, non dell'Italia o dell'Europa(LaPresse) Io non sono qua in nome dell'Italia o del governo italiano, che non merita questo. Il governo italiano è complice del ... stream24.ilsole24ore.com

Una Flotilla in partenza per Cuba: a bordo ci saranno Mimmo Lucano e Ilaria SalisLeggi su Sky TG24 l'articolo Una Flotilla in partenza per Cuba: a bordo ci saranno Mimmo Lucano e Ilaria Salis ... tg24.sky.it

Una petroliera russa verso Cuba mentre Washington stringe il blocco x.com

Donald Trump non si ferma e mette già nel mirino il prossimo obiettivo: Cuba. L’isola dista meno di 200 chilometri dalle coste americane e sta vivendo un periodo di profonda crisi umanitaria per via di un embargo molto duro. Non è un caso che il Presidente U - facebook.com facebook