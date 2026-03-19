Il ministro della difesa ha dichiarato che ci sono centinaia di cellule dormienti in tutto il mondo, senza specificare i Paesi coinvolti. Ha aggiunto che al momento non si prevedono attacchi diretti dall’Iran contro l’Italia. La sua dichiarazione si concentra sulla presenza di queste cellule e sulla mancanza di minacce immediate, senza approfondire ulteriori dettagli.

« Attacchi diretti all’Italia da parte dell’Iran non sono in questo momento presi in considerazione » ma « Il tema invece è il terrorismo: le cellule dormienti iraniane sparse nel mondo sono calcolate in centinaia, persone attivabili in qualunque momento per fare un atto di terrorismo che comprenda il fatto di sacrificare sé stessi. Ma questo non da oggi, sono dormienti da anni e sono collocate un po’ in tutto il mondo, questo è il problema più grosso dal punto di vista interno per i paesi che non partecipano direttamente al conflitto». Il ministro della Difesa Guido Crosetto fa il punto sulla situazione internazionale. Situazione in Medio Oriente è complessa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Crosetto e il rischio terrorismo: “Centinaia di cellule dormienti in tutto il mondo”

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