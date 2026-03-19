Crosetto | Coalizione di tutte le nazioni per Hormuz

Il ministro della Difesa ha dichiarato che si sta lavorando per formare una coalizione di nazioni per la regione di Hormuz, sottolineando la complessità della situazione attuale. Ha evidenziato le difficoltà legate alle tensioni internazionali e l’importanza di un fronte condiviso. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui paesi coinvolti, ma si è insistito sulla necessità di un’azione collettiva.

E poi ha ricordato a tutti la stessa cosa che ricorda il conflitto in Ucraina: le guerre non dipendono dalla forza del più forte ma dalla capacità di resistenza del più debole. E’ lo stesso approccio che hanno dimostrato di iraniani, con gruppi divisi che hanno come obbligo quello ormai di creare il caos e questo ha messo in difficoltà la strategia americana, e quindi il resto del mondo”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a Rtl 102.5. “Se mai dobbiamo fare un convoglio che metta in sicurezza Hormuz – continua – mettiamo insieme una coalizione di tutte le nazioni, in modo tale che l’Iran non percepisca questa cosa come un attacco e sia quindi possibile ripristinare il passaggio a Hormuz. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Crosetto: “Coalizione di tutte le nazioni per Hormuz” Articoli correlati Trump: “Scorteremo le petroliere nello stretto di Hormuz”. Macron: “Coalizione per mettere in sicurezza il traffico marittimo”I rialzi dei prezzi di gas e petrolio a causa dell’escalation in Medio Oriente iniziano a preoccupare le amministrazioni di entrambe le sponde... Crosetto: missione ONU a Hormuz per salvare le rotteIl ministro della Difesa Guido Crosetto ha indicato la necessità di una missione delle Nazioni Unite per garantire la sicurezza nello Stretto di... Tutto quello che riguarda Crosetto Coalizione di tutte le nazioni... Temi più discussi: Crosetto: Non cedere al ricatto iraniano su Hormuz. L’Italia lavorerà per coinvolgere l’Onu; Perché il governo alza i toni e accelera sul riarmo italiano; Iran, Crosetto: Niente navi da guerra nello Stretto. Serve una linea europea condivisa; Drone su Erbil, Crosetto: Attacco deliberato. In questa base l’Italia addestra le forze curde. Iran, Crosetto: «Su Hormuz non cediamo al ricatto iraniano. Non è una guerra nostra, serve una missione Onu decisa dal Parlamento»Il Ministro della Difesa Guido Crosetto parla della crisi nello Stretto di Hormuz, intervenendo su tre fronti: la carta stampata con il direttore del ... msn.com Iran, Trump chiede una coalizione: Altri paesi mandino navi per aprire lo Stretto di Hormuz(Adnkronos) - Altri paesi invieranno navi da guerra, speriamo. Serve uno sforzo congiunto. Non una certezza ma un auspicio. Donald Trump ribadisce che gli Stati Uniti hanno 'vinto' la guerra contro ... msn.com Telecolore. . Politica. Amministrative Salerno 2026. La coalizione alternativa di centrosinistra pronta ad annunciare il nome del candidato sindaco. "Il Campo largo è finito dopo l'atteggiamento avuto dal PD", il commento di Gianfranco Valiante #salerno #partit - facebook.com facebook