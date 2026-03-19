Cronaca risultato e gol mentre i bavaresi raggiungono i quarti di finale

Il Bayern Monaco ha conquistato i quarti di finale dopo aver vinto 10-2 contro l’Atalanta, grazie a una prestazione eccezionale. La partita di ritorno si è giocata all’Allianz Arena, dove Harry Kane e Lennart Karl hanno segnato i gol più importanti. La squadra tedesca ha dimostrato grande efficacia e determinazione, portando a termine un risultato che lascia poco spazio alle interpretazioni.

Kane, capitano del Bayern in Champions League per la prima volta, sblocca il risultato su rigore dopo un fallo di mano di Scalvini, anche se Sportiello inizialmente para, ma il portiere viene penalizzato per essere uscito dalla sua linea. La ripresa è stata inviata nell’angolo inferiore. Il pareggio è stato effettivamente ucciso entro due minuti dal secondo tempo. Kane ha deviato brillantemente due difensori prima di esplodere all’incrocio dei pali, e il 18enne Karl è arrivato su un passaggio di Diaz pochi istanti dopo per infilarsi con calma sul secondo palo, il secondo giocatore più giovane del Bayern a segnare in una partita a eliminazione diretta di Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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