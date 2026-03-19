Crolla la diga antilepenista a Nizza

Nella giornata di ieri, a Nizza, si è verificato il crollo della diga antilepenista, simbolo di resistenza contro l’estrema destra. Bruno Retailleau, presidente dei Repubblicani, ha partecipato all’evento e ha assistito al collasso della struttura. La diga, che rappresentava un ostacolo politico importante, ha iniziato a cedere sotto la pressione degli eventi recenti.

La sinistra divisa può perdere Parigi. Grégoire nella morsa tra la destra e il veto su Mélenchon La coerenza di Glucksmann. Per tornare a governare la Francia, la sinistra non può allearsi con Mélenchon La diga repubblicana contro l’estrema destra inizia a cedere. Ieri Bruno Retailleau, presidente dei Repubblicani (Lr), il partito erede del gollismo, si è rifiutato di dare il suo sostegno a Christian Estrosi, sindaco uscente di centrodestra (Horizons) a Nizza, in vista del secondo turno delle elezioni comunali francesi. Una decisione che potrebbe favorire il rivale di Estrosi, Éric Ciotti, candidato di estrema destra sostenuto dal Rassemblement national (Rn) di Marine Le Pen e Jordan Bardella, uscito dal primo turno con quasi tredici punti percentuali di vantaggio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Crolla la diga antilepenista a Nizza Articoli correlati Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Nizza-Nizza: orari, tv, percorso, favoriti. Passerella finale con tre GPM impegnativiSiamo ormai arrivati alla conclusione dell’ottantaquattresima edizione della Parigi-Nizza. Trovata morta a Nizza Monferrato vicino Asti, 17enne strangolata e gettata nel canale Rio NizzaUna ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato: sul corpo segni di violenza, si indaga per omicidio.