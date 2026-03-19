Crisi Golfo Trump | Non invierò truppe in Iran e se lo facessi non ve lo direi – Il video

Il 19 marzo 2026, un video mostra l'ex presidente degli Stati Uniti che afferma di non voler inviare truppe in Iran e di non comunicare eventuali azioni future. La dichiarazione si riferisce alla crisi nel Golfo e viene rilasciata durante un’intervista o un intervento pubblico. La frase evidenzia la posizione ufficiale dell’ex presidente riguardo a possibili interventi militari nella regione.

(Agenzia Vista) Washington, 19 marzo 2026 "No, non manderò truppe da nessuna parte, e se lo facessi non lo direi certo a lei. Ma non manderò truppe. E faremo tutto il necessario per mantenere i prezzi bassi. In realtà pensavo che quando l'ho fatto sapete, il Dow Jones ha appena toccato quota 50.000 un paio di settimane fa", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Matteo Renzi e il tumore della pelle rimosso. L’intervento e il racconto di come lo ha scoperto: «Voi direte chi se ne frega, e invece.» – Il video Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028. 🔗 Leggi su Open.online

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#ItaliaDelGusto: “possibile impatto sui #costi della #filieraalimentare dalla #crisi nel #Golfo e in #Iran”. Il #Consorzio di imprese guidato da #GiacomoPonti: “fondamentale difendere la stabilità delle #rotte e la continuità dell’ #export” x.com

Trump resta (quasi) solo su Hormuz: il Golfo lo segue, l’Europa no. Washington prova a mettere in mare una coalizione per riaprire lo stretto, ma l’Unione europea si sfila, Parigi frena e il baricentro della crisi si sposta sulle monarchie del Golfo, sull’energia e s - facebook.com facebook