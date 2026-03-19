Crisi globale e strategie Ue a Napoli il Feuromed rilancia la centralità del Mediterraneo

A Napoli si conclude domani il Feuromed 2026, il forum che riunisce istituzioni, imprese e stakeholder per discutere il ruolo dell’Europa nello scenario globale. L’evento si concentra sul Mediterraneo come snodo strategico, sottolineando l’importanza di questa regione nel contesto internazionale. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi legati alle strategie europee e alla centralità del Mediterraneo nel futuro geopolitico.

SI chiude domani a Napoli il Feuromed 2026, il forum che riunisce istituzioni, imprese e stakeholder per discutere il ruolo dell’Europa nello scenario globale, con un focus esplicito sul Mediterraneo come snodo strategico. L’iniziativa, promossa dal quotidiano L’Altravoce in collaborazione con il Parlamento europeo e con il patrocinio della Commissione europea, si propone di mettere in relazione economia, geopolitica e politiche pubbliche in una fase segnata da tensioni internazionali e transizioni complesse. Mediterraneo e crisi globale, la linea di Fitto Al centro del confronto l’intervento del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, che lega direttamente la crisi internazionale al ruolo strategico dell’area euromediterranea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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