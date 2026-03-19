Durante una cerimonia dedicata alle vittime del Covid, si è ascoltato un breve messaggio di ringraziamento ai sanitari che hanno lavorato durante la pandemia. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera raccolta, con la partecipazione di familiari e rappresentanti istituzionali. Il momento ha suscitato emozione tra i presenti, con un senso di ricordo e riconoscenza condivisa.

Una commemorazione sentita, durante la quale il tempo è sembrato annullarsi e fare riemergere un dolore ancora vivo. Ieri, in occasione del sesto anniversario dall’inizio della pandemia da Covid 19, l’Amministrazione comunale monzese ha dato luogo a un momento commemorativo al cimitero urbano, davanti alla stele dedicata alle vittime monzesi, posta vicino all’ingresso nel dicembre 2021, insieme a una grande pianta d’ulivo. Un richiamo simbolico alla "memoria viva soprattutto per coloro che non hanno potuto abbracciare i propri cari nell’ultima ora", in quel triste periodo che, nel triennio 2020-2022, ha visto quasi 5mila vittime da Covid nella provincia di Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Covid, la commemorazione: "Ringraziamo i sanitari"

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