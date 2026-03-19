Così l’Ucraina toglie risorse alle ambizioni artiche del Cremlino

L’attuale conflitto in Ucraina sta portando alla riduzione delle risorse disponibili per il Cremlino, che mira a rafforzare le sue ambizioni nel grande Nord. Mentre le tensioni si intensificano, i fondi e le energie vengono distolti dal progetto di espansione artica. La situazione influisce sulle capacità del governo russo di mantenere e sviluppare le sue attività nella regione.

Il protrarsi del conflitto in corso in Ucraina drena risorse alla proiezione del Cremlino nel grande Nord. È nell’Artico, infatti, che il conflitto iniziato nel febbraio del 2022 sta producendo conseguenze tanto poco visibili quanto rilevanti per la postura russa nella regione. Questa è la conclusione tratta nell’Annual Threat Assessment 2026 dell’intelligence statunitense, che sottolinea come questo non si traduca tanto in un disimpegno generale, ma piuttosto in una tensione crescente tra priorità operative immediate e gli obiettivi strategici di lungo periodo. Il documento sottolinea come Mosca abbia negli ultimi anni rafforzato la propria capacità operativa nell’Artico, migliorando la prontezza delle forze e facendo ampio uso di infrastrutture e tecnologie dual use. 🔗 Leggi su Formiche.net

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