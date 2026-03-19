Nel diciannovesimo giorno di guerra si sono verificati numerosi attacchi reciproci alle infrastrutture energetiche di entrambe le parti. Durante questa giornata si sono svolti anche i funerali di una figura di rilievo, con partecipazione massiccia di persone. Le operazioni militari sono continuate con scontri e bombardamenti, mentre le autorità hanno segnalato danni significativi alle reti di distribuzione energetica.

Soprattutto attacchi reciproci a infrastrutture energetiche, e i partecipatissimi funerali del leader iraniano Ali Larijani La notizia principale di mercoledì, cioè il diciannovesimo giorno della guerra in Medio Oriente, sono stati gli attacchi alle infrastrutture energetiche. Israele ha bombardato l’impianto iraniano di South Pars, un importante sito offshore per l’estrazione del gas naturale. Poco dopo l’Iran ha colpito il complesso industriale di Ras Laffan, in Qatar, verosimilmente come ritorsione per l’attacco a South Pars. L’impianto di South Pars è particolarmente rilevante perché si trova sul più grande giacimento di gas naturale al mondo, sfruttato sia dall’Iran che dal Qatar. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cos’è successo nel diciannovesimo giorno di guerra

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