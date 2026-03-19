Il giacimento di gas South Pars, che fornisce risorse all’Iran, è stato colpito da un bombardamento ieri, segnando un episodio che ha provocato tensioni nella regione. Si tratta di uno dei momenti più critici dall’inizio del conflitto in Medio Oriente, e la notizia ha immediatamente influenzato i mercati energetici. La struttura si trova in un’area strategica e rappresenta una delle più grandi riserve di gas del mondo.

Il bombardamento del giacimento di gas South Pars, avvenuto ieri, segna uno dei passaggi più pericolosi dall’inizio dell’attuale fase di conflitto in Medio Oriente. L’impianto, situato sulla costa iraniana del Golfo Persico, è stato colpito durante un’operazione militare attribuita a Israele, con il coinvolgimento indiretto degli Stati Uniti. L’attacco ha provocato incendi in alcune strutture industriali, costringendo le autorità iraniane a sospendere parte della produzione e a rafforzare la difesa di altri siti energetici strategici. Il South Pars non è un obiettivo qualunque: si tratta del più grande giacimento di gas naturale del pianeta e considerato uno dei pilastri dell’equilibrio energetico globale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cos’è il South Pars, il giacimento che alimenta l’Iran e fa tremare i mercati

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